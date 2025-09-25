Синоптики спрогнозировали дождь и до +11 градусов в Подмосковье 25 сентября
Гидрометцентр: в Москве 25 сентября пройдет дождь, на улице до +11 градусов
Фото: [Люди под дождем/Медиасток.рф]
Облачно с прояснениями и местами небольшой дождь ожидается в Московском регионе в четверг, 25 сентября. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.
В Подмосковье днем температура воздуха составит +6…+11 градусов, ночная — опустится до 0.
Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–11 метров в секунду. Атмосферное давление в регионе составит 755–757 мм рт. ст.
В Москве днем ожидается +9.+11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2.
Ранее Гидрометцентр отметил рекордно малое количество осадков в Москве.