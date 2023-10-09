«Возвращаться не хочу»: Бизнесмен из РФ поддерживает позицию Галкина* относительно Израиля

Нижегородский предприниматель Михаил Иосилевич в настоящее время находится в Тель-Авиве. Он заявил, что не намерен возвращаться в Россию, потому что хочет защищать Израиль, сообщает newsnn.ru .

«Максим Галкин* написал, что он в стране и что он гордится «быть израильтянином». Я, кстати, тоже», — резюмировал российский Михаил Иосилевич.

Предприниматель рассказал, что в настоящее время не боится находиться в городе. Да, ракеты летят, но большую часть (99%) ПВО Израиля успешно сбивают. Хотя бизнесмен не отрицает, что горожане очень напуганы. Они говорят, что таких боев не было уже очень давно. Периодически в столице включаются сирены оповещения. На данный момент больше ничего не происходит, отметил Иосилевич.

Российский бизнесмен рассказал, что мужчин сейчас забирают в резерв. В планах правительства обеспечить боеспособную армию, которая сможет одновременно защищать территории сразу на трех или даже четырех направлениях. Сам Михаил Иосилевич намерен получить лицензию на оружие, чтобы помогать армии. Все жители города стараются любым способом помочь израильским военным.

Российский бизнесмен уверен, что армия Израиля, несмотря на поражение первых суток, сможет собраться и дать достойный отпор противнику. Это позволит остановить конфликт на многие годы.

* Признан в РФ иноагентом