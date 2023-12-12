«Впасть в уныние»: Эксперты рассказали, почему взрослые перестают любить Новый год

Психолог Андрей Смирнов рассказал, что многие люди сами виноваты в том, что перестают радоваться празднику. Сначала они ставят себе цели: бросить курить, похудеть, участвовать в спортивном марафоне. Мечты сами не исполняются, приходится прикладывать усилия. Год пролетает, а список планов не сокращается. Появляется нелюбовь к Новому году.

«Когда в десятый раз с наступлением Нового года ничего не меняется, человек может впасть в уныние и депрессивное состояние», — объяснил психолог Андрей Смирнов.

К тому же каждый год - это очередное повышение возраста, что также может приводить к унынию.

Психолог Илья Михеев отмечает, что ранее с человеком могло что-то произойти неприятное в новогоднюю ночь. Узнал какую-то плохую новость, время прошло, но с приходом Нового года появляются плохие ассоциации.

«Я работал с пациенткой, которая встречала Новый год в кругу близких и очень любимых ею людей. Но много лет назад во время празднования Нового года с ней случилась личная трагедия. Травма была настолько глубока, что была вытеснена из ее сознания, забыта, но не прожита и не проработана, и потому мучила и разрушала ее», — рассказал эксперт Илья Михеев.

Квантовый психолог Ольга Сазонова рассказала, что человек мог не получить желанный подарок в новогоднюю ночь или на праздник не пришли близкие люди, и уже в следующие года он не будет радоваться. Такое происходит не только на Новый год, но и другие особенные дни.

Советы экспертов. Во-первых, осознать, что только мы несем ответственность за свою жизнь. Во-вторых, не стоит ничего планировать с 1 января. Можно это сделать с начала нынешней недели или следующих выходных. В-третьих, приглашать тех людей на празднование Нового года, с которыми у нас сложились теплые и доверительные отношения.