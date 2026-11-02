Неожиданная встреча в Дмитрове: жительница до сих пор под впечатлением от разговора с Песковым

В соцсетях жительница Дмитрова поделилась историей о том, как столкнулась на улице с известным пародистом Александром Песковым. Местные давно знают: артист здесь не редкость — у него есть дача в Дмитровском округе, а в торговый центр на Профессиональной улице он заходит регулярно, сообщил REGIONS.

По словам горожанки, она встретила Пескова во время прогулки с ребенком в коляске. Разговор получился теплым — артист пообщался и с ней, и с малышом, показав себя добродушным и открытым человеком. Впечатления от неожиданного знакомства у женщины остались приятные. О произошедшем она рассказала телеграм-каналу «Это Дмитров, Детка!». Как подтверждают другие жители, встречи с пародистом в городе случаются часто, а увидеть его можно в ТЦ «Юность».

«А я только что в магазине „Апельсин“ встретила Кая Метова», — отметила Лана.

Впрочем, знаменитости в Дмитрове — не только Песков. Лана Гусева, например, в тот же день столкнулась в продуктовом магазине с Каем Метовым. Кроме того, она не раз встречала здесь известных спортсменов — бобслеиста Александра Зубкова и саночника Альберта Демченко.

Ранее сообщалось, что Песков рассказал о последней встрече с Сергеем Соседовым 20 июля.