Квартира бывшей жены Ефремова за ₽60 млн осталась пустой после ее смерти

Квартира актрисы Ксении Качалиной в Брюсовом переулке в центре Москвы остается пустой после ее смерти, сообщает VOICE со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Качалина умерла 24 ноября в возрасте 54 лет от острой сердечной недостаточности. Тело актрисы обнаружили только 2 декабря.

По данным источников, двухкомнатная квартира Ксении находилось в плачевном состоянии: повсюду были грязь и разруха. После смерти Качалиной оттуда вывезли все вещи и мебель, однако ремонт так и не начали.

При этом ситуация с наследством остается неопределенной. Единственная дочь Качалиной — Анна-Мария — не вступила в наследство. По закону она должна была обратиться к нотариусу и оплатить госпошлину в течение полугода, но она этого так и не сделала. Из-за пропуска срока квартира может быть признана выморочной и перейти в собственность города. Стоимость жилья оценивается в ₽60 млн.

Отмечается, что долгов по коммунальным платежам при этом нет. За год заслуженный артист РФ Михаил Ефремов выплатил ₽180 тысяч.

Качалина стала владелицей квартиры в 2004 году после развода с Ефремовым. Актриса не снималась в кино с 2007 года, злоупотребляла алкоголем и вела отшельнический образ жизни. Тело артистки кремировали, прах захоронили в Саратовской области.

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