Впервые на параде Победы в Кемерово проехали легкие танки Т-70 и Т-60

Впервые на параде Победы в Кемерово по улицам города проехали легкие танки Т-70 и Т-60, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, в параде приняли также участие зенитные установки и «полуторка». Горожане могли рассмотреть ретроавтомобили, которыми пользовались в годы Великой Отечественной войны. Парад замкнули танки «Катюша». За парадом наблюдали 85 тыс. горожан.

«На площади Советов прошел торжественный марш, который открыл легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в мероприятии приняла участие рота барабанщиков Кемеровского Президентского кадетского училища. В первые месяцы вторжения немцев в регионе сформировали 376-ю Кузбасско-Псковскую Краснознаменную стрелковую дивизию. Знаменная группа также стала почетным участником памятного парада.

По информации издания, в День Победы в Кузбассе состоялось более 270 шествий «Бессмертного полка». В Кемерово мероприятие прошло сразу после парада. Горожане пронесли по главной улице таблички с портретами родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Люди проходили с шариками и флажками. Можно было заметить много детей, которых привели родители.

Ранее сообщалось, что мемориал воинам-победителям торжественно открыли в Кузбассе.