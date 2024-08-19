Впервые прыгнувшая с парашютом кемеровчанка поделилась эмоциями

В воскресенье, 18 августа, на аэродроме «Кемерово-Северный» состоялся юбилейный фестиваль «НЕБОФЕСТ», который собрал большое количество любителей экстремальных видов отдыха и профессиональных спортсменов, сообщил sibdepo.ru.

В прошлом году стоимость прыжка составляла 14 тыс. руб. В нынешнем — 18 тыс. 700 руб. Однако это никак не отразилось на желании горожан совершить прыжок. Люди собрались еще до начала мероприятия. Заявок было настолько много, что организаторы даже в какой-то момент прекратили их прием.

22-летняя Анна Иванихина прыгнула впервые. Она призналась, что мечтала об этом с 15 лет. Сертификат ей подарили на день рождения. Она уверена, что этот подарок войдет в копилку самых лучших. Тем, кто сомневается, девушка рекомендует не отказываться от удовольствия полетать в небе. Создается впечатление, что город помещается на ладони.

«Три тысячи метров, незабываемые эмоции, впечатления!» — рассказала девушка.

Девушка ощутила 30 секунд свободного падения. Длительность прыжка — до пяти минут.

На фестивале были спортсмены, которые демонстрировали свои профессиональные умения во время прыжка с парашютом. Так, Ольга Мастафанова — спортсменка с 40-летним опытом. Во время фестиваля состоялась церемония награждения лучших участников. Главным призом стал новый автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае парашют с двумя людьми занесло на дерево.