В Краснодарском крае парашют с двумя людьми занесло на дерево

На Кубани сотрудники правоохранительных органов начали разбирательства после инцидента с парашютом, который застрял на дереве вместе с двумя отдыхающими. Об этом в своих социальных сетях сообщила региональная прокуратура.

Предварительно сотрудники ведомства установили, что во второй половине дня пятницы, 28 июня, водитель моторной лодки оказывал гражданам услугу по парасейленгу. Он подъехал слишком близко к береговой линии на пляже “Моложенный” в станице Голубицкой. Сильный порыв ветра подхватил парашют, в котором находились двое отдыхающих, после чего потерпевших занесло на дерево.

Известно, что катавшиеся граждане получили травмы, однако от поездки в больницу отказались. Сотрудники прокуратуры, полиции, а также власти Краснодарского края дадут оценку деятельности по оказанию данного вида услуг.