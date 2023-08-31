Впервые в Екатеринбурге школьные линейки пройдут в онлайн-режиме

Глава департамента образования Константин Шевченко рассказал, что в Екатеринбурге в первый раз праздничная линейка в школьных учреждениях города пройдет в дистанционном формате, сообщает tagilcity.ru .

Спикер Константин Шевченко объяснил причины такого решения. В пятницу, 1 сентября, в городе ожидается пасмурная погода. В связи с этим все мероприятия необходимо будет проводить внутри школ. Для этих целей обычно подходят два помещения – актовые и спортивные залы. В нынешнем году в городе зафиксировано большое количество первоклассников.

Учитывая, что ребята придут в первый день со своими родителями, разместить такое количество людей не сможет ни одна их городских школ. Есть несколько школ, в которых удастся разместить первоклассников и остальных учащихся. Для родителей линейку будут транслировать онлайн.

Спикер Константин Шевченко отметил, что новый учебный год, как и прежде начнется с праздничной линейки, просто форматы мероприятия будут разными для каждого учреждения.

В нынешнем году в одной из школ Екатеринбурга открыли «1-Р» класс, что говорит о большом количестве учащихся.