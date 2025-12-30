Впервые в истории: 1200 тонн пшеницы из Кузбасса доехали по железной дороге до Вьетнама

По информации Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, Вьетнам впервые импортировал партию продовольственной пшеницы из Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно предоставленным данным, сельхозкультура была произведена на территории Промышленновского муниципального округа Кузбасса. Суммарный вес экспортной партии достиг 1191,4 тонны. Доставка осуществлялась с использованием железнодорожных контейнерных перевозок. Весь товар прошел обязательный контрольный цикл.

Как пояснили в управлении, отгрузка была осуществлена только после полного приведения в соответствие с действующими фитосанитарными нормами Вьетнама. Наличие необходимых сертификатов было верифицировано по итогам экспертизы, выполненной в аккредитованной лаборатории Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», находящегося в ведении Россельхознадзора.

В ведомстве предоставили фото пшеницы, которую впервые импортировал Вьетнам.

