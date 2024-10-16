Губернатор Подмосковья принял участие в запуске новой дороги в поселке Октябрьский

В Подмосковье открыли две дороги, строительство которых поддержал президент России Владимир Путин, — обход поселка Октябрьский и «Ульянино — Непецино», они входят в состав федеральной трассы М-5 «Урал». Губернатор Московской области Андрей Воробьев присутствовал на участке запуска движения в поселке Октябрьский в Люберцах.

Дорогу открыли на 1,5 месяца раньше, чем планировалось. Старт движению по дорожным объектам в режиме ВКС дал заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин. В мероприятии также приняли участие министр транспорта России Роман Старовойт, руководители ведомств и строительных компаний.

«Здесь был самый узкий участок трассы М-5 «Урал», который сегодня «расшит». Хочу поблагодарить строителей, инженеров, специалистов за досрочную сдачу объекта. А от жителей — передать слова благодарности нашему президенту, к которому мы в свое время обращались и получили поддержку», — сказал губернатор.

Протяженность обхода составляет 11,1 километра, на ней обустроили восемь высокоскоростных полос, а также удобные развязки на пересечении с Островецким шоссе в Раменском округе и подъездной дорогой к Жуковскому. Новая дорога позволит снизить нагрузку с Новорязанского шоссе, потому что на нее уйдут все грузовые потоки и транзитный транспорт из поселков Октябрьский и Островцы.

«Всего по поручению Президента до 2030 года планируем построить не менее 30 обходов населенных пунктов. И сегодня открываем такие объекты в Московской области, которая у нас самая напряженная по количеству автомобилей и трафику. Участки обхода п. Октябрьский и «Ульянино — Непецино» завершают реконструкцию трассы М-5 «Урал» в Подмосковье, в рамках которого построено новое направление от Москвы до Коломны», — сказал Хуснуллин.

Новая дорога в поселке Октябрьский также позволит беспрепятственно добираться до международного аэропорта «Жуковский», а также улучшит доступность стратегических предприятий наукограда, крупных логистических комплексов в Раменском — «Софьино» и «Быково», туристического кластера в Коломне.

Жительница Люберец Дарья Кабанова отметила, что с появлением обхода она может добираться до своей дачи за 20-25 минут вместо 2-2,5 часа.

Дорога «Ульянино-Непецино» стала продолжением обхода Бронниц, она проходит мимо деревни Старниково, сел Ульянино и Никитское в Раменском, поселке Непецино в Коломне. По ней можно будет выезжать из Воскресенска на М-5 «Урал», быстрее добираться из Луховиц до Москвы.

В ходе общения с местными жителям губернатор сообщил, что в 2024 году в регионе планируют запустить движение на 20 дорожных объектах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.