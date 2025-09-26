VR-квест вместо теста: как разработка студента из Дубны помогает выявить суицидальные наклонности

Студент университета «Дубна» Виктор Радкевич разработал иммерсивный VR-квест, который способен на ранней стадии определить у подростка суицидальные наклонности и депрессивные состояния, сообщил REGIONS.

По информации издания, цель проекта — сделать виртуальную реальность безопасной и контролируемой зоной для подростков. Сюжет игры — смоделированные психологически сложные ситуации. Выполняя задания и преодолевая препятствия, подростку придется быстро реагировать на стрессовые сценарии. То, какая будет реакция, и позволит выявить проблемы.

По данным издания, реакции оцениваются по адаптированной шкале депрессии Бека, что гарантирует объективность исследования. Анализ проходит в режиме реального времени. Автор разработки выразил надежду, что его игра позволит исключить ложноположительные и ложноотрицательные результаты тестирований, полученные другими методами.

«Сама идея родилась из наблюдений, как в наше время у подростков диагностируют депрессию: например, классические опросники, которые в основном содержат в себе однообразные вопросы, что влияет на субъективность ответа, вызывает усталость испытуемого», — рассказал Виктор Радкевич о своей разработке.

По информации издания, на реализацию идеи Виктор получил грант Фонда содействия инновациям в размере 1 млн руб. Молодой человек планирует усовершенствовать систему так, чтобы во время игры можно было учитывать разные типы психологических трудностей.

