Беседа и изменение режима: как помочь подростку справиться с компьютерной зависимостью

Заведующая отделением медико-психологической помощи Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская рассказала, что родителям стоит серьезно отнестись к появлению у ребенка таких признаков компьютерной зависимости, как нарушение распорядка дня, длительное время пребывания за гаджетами, вытеснение из повседневного графика более важных дел, сообщил sovainfo.ru.

По мнению эксперта, начать решать проблему необходимо со спокойного разговора с ребенком. Важно выяснить, что его беспокоит, с какими сложностями сталкивается. Возможно, несовершеннолетний пытается скрыться от проблем в виртуальной реальности.

Следующий шаг, который предлагает сделать эксперт Камышанская, — помочь в планировании дня. Рекомендовано выбрать занятия, где ребенок будет проводить время с родителями. Дочь или сын должны видеть на примере мамы и папы, что реальная жизнь может быть разнообразной и увлекательной.

«Не нужно бояться обратиться к специалисту. Психолог поможет подростку справиться не только с зависимостью, но и с трудностями в быту и взаимоотношениях», — сообщил sovainfo.ru.

Эксперт отметила, что прививать любовь к здоровому образу жизни важно с детского возраста. Это уменьшает риск того, что в подростковом периоде ребенок столкнется с компьютерной зависимостью.

