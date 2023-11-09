Врач Алексей Воротников рассказал, как правильно сбивать температуру

Доктор рассказал, что около 60 тысяч человек умирает ежегодно по всей России из-за самолечения. Специалист призвал в случае плохого самочувствия никогда не игнорировать проблему, а вызывать на дом доктора или лично обращаться в больницу. Назначать любые лекарства должен только медик.

Есть определенные правила, которых пациент должен придерживаться, даже без напоминания доктора. Во-первых, пить много воды, витаминизированных напитков (клюквенный чай или настой шиповника), компотов (очень полезно из сухофруктов). Во-вторых, придерживаться постельного режима.

Что касается повышенной температуры, то сбивать ее можно только тогда, когда столбик термометра превысил показатель 38°. Организм целенаправленно повышает свою температуру, чтобы вирусы погибли.

«Потому что все вирусы начинают погибать от температуры выше 37 градусов, и это во благо для нас», - рассказал доктор Алексей Воротников

Важно прислушиваться к своему самочувствию в этот момент. Если пациента начинает «морозить», то надо одеться потеплее. Если же, напротив, становится невыносимо жарко, то лучше выбрать одежду из более тонких материалов и отказаться от пледов.