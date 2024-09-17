Врач-диетолог Долгих рассказала о высоком содержании сахара в манго

Хабаровский врач-диетолог Вера Долгих рассказала, можно ли употреблять в пищу манго тем россиянам, кто следит за весом или находится на стадии похудения, сообщил transsibinfo.com.

Врач-диетолог Долгих рассказала, что в одном плоде содержится около 46 граммов сахара. Фрукт достаточно калорийный — 200 калорий. Эксперт призвала не отказываться от манго, но есть фрукт умеренно. Манго — полезный и сочный плод, в котором содержится большое количество минеральных веществ: фосфор, цинк, тиамин, марганец, железо и кальций, а также витаминов: А, К и С.

«Независимо от формы и размера, манго обладает множеством питательных свойств. Средний плод содержит 2,7 грамма белка, 564 миллиграмма калия и более 5 граммов пищевых волокон», — рассказала хабаровский врач-диетолог Вера Долгих.

Фрукты богаты клетчаткой, которая положительно влияет на пищеварение. Клетчатка также снижает уровень ЛПНП-холестерина. Манго способствует стабилизации артериального давления, выработке коллагена, заживлению ран, уменьшению развития рака, укреплению иммунитета. Содержащийся во фрукте белок способствует укреплению мышц и костей.

Ранее диетолог Кондаурова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как манго поможет предотвратить развитие осенней депрессии.