Врач-диетолог Дороднева рассказала, как бороться с ожирением

В департаменте образования Тюменской области отметили, что если раньше проблемой страдали взрослые люди, то теперь она стала актуальной для подростков. Причины: малоподвижный образ жизни, гормональные изменения в организме, недосып, стресс. В зоне риска – подростки от 15 до 17 лет. Только в Тюмени ожирением страдает 2% подростков, а в области - 3,5%.

«Оптимально питаться со снижением потребления кондитерских изделий, газированных напитков, жирных продуктов и переработанного мяса. Параллельно обязательна физическая активность», - советует врач-диетолог ОКБ № 2 Елена Дороднева

Эксперт Елена Дороднева объяснила, что лишний вес появляется из-за того, что человек употребляет много калорий, но не тратит это количество. При сидячем образе жизни и употреблении большого количества сладкого и жирного возникает лишний вес.

Проблема ожирения – не столько эстетическая. У человека начинаются проблемы с суставами, появляется отдышка, изменяется трудоспособность, появляется тревожность. Врач рассказала, как определить, нет ли проблем у человека:

«Определяется ожирение по индексу массы тела – соотношению веса к росту. Если человек имеет до 25 кг на кв. метр – это норма. От 25 до 30-ти наблюдается пограничное состояние, при котором прослеживаются тенденции к ожирению. От 30 до 35 кг на кв. метр – это уже первая степень ожирения. От 35 до 40 – вторая, а выше 40 кг – самая неблагоприятная третья степень, которую еще называют морбидной», - рассказала Елена Дороднева

Взрослые люди в возрасте от 35 до 55 лет находятся в зоне риска. Изменить привычный образ жизни уже сложно, обмен веществ замедляется, а физическая активность снижается.

Пол не имеет значения. Мужчины все чаще работают дистанционно или становятся офисными менеджерами. Но не всегда проблема возникает из-за образа жизни. Иногда влияют различные заболевания, например, генетические.

Елена Дороднева призвала заниматься спортом. В качестве альтернативы можно выбрать пешие прогулки или занятия гимнастикой. Важно вести здоровый образ жизни и не злоупотреблять газированными напитками, кондитерской выпечкой и жирными блюдами.