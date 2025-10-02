Врач-гериатр подтвердила «молодильный» эффект яблок для пожилых людей

Врач-гериатр Надежда Сахарова из Видновской клинической больницы в беседе с REGIONS рассказала , что осенние яблоки обладают полезными свойствами для людей пожилого возраста. За счет антиоксидантного состава фрукты можно назвать настоящими «молодильными» средствами.

Эксперт отметила, что у людей пожилого возраста часто наблюдаются хронические воспаления и окислительный стресс. Человеку важно противостоять негативному влиянию на организм возрастных заболеваний. Яблоки могут препятствовать данным процессам.

По информации медика, осенние яблоки — это мощные антиоксиданты, которые включают флавоноиды, кверцетин и полифенолы. Комплекс антиоксидантов позволяет нейтрализовать свободные радикалы. Вещества также обладают свойством защищать клетки организма. По словам эксперта, они также снижают интенсивность воспалительных процессов. Одним из самых мощных природных антиоксидантов, содержащихся в яблоках, является кверцетин.

«Исследования показали, что это вещество оказывает нейропротекторное действие, снижая окислительный стресс и уменьшая гибель клеток в мозговых структурах, что особенно важно для предотвращения возрастных когнитивных нарушений», — рассказала эксперт.

