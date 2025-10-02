Участники форума «Садоводы Подмосковья» отправили 1,5 тонны урожая участникам СВО

В усадьбе Гребнево в городском округе Щелково прошел областной форум «Садоводы Подмосковья», на котором представили урожай местных садоводов, порядка 1,5 тонны овощей и солений отправили в качестве гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Об этом сообщает Московская областная дума.

Так, например, председатель СНТ «Лужки» Нелли Приписнова приехала на выставку с урожаем тыквы, яблок, а также пастилой из яблок, огурцами и помидорами.

«У нас есть даже варенье из помидоров черри. Его варят не все, но оно очень вкусное. Также у нас есть соленья, все это делается в садоводстве, практически в каждом огороде все это есть и растет. Тут все свое, чистое, натуральное. Банки, которые мы законсервировали, передадим нашим воинам», — отметила она.

Собранную гумпомощь в зону СВО передадут волонтеры «Молодой гвардии Единой России». Руководитель «Молодой гвардии Единой России» региона Диана Алумянц уточнила, что с начала СВО активисты собрали и отправили более 150 тонн гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.