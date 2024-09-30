Врач Горохова пояснила, в каком возрасте квадробика безопасна для психики

Главный врач Краевой детской клинической психиатрической больницы во Владивостоке Анастасия Горохова рассказала, что увлечение квадробикой в возрасте от пяти до девяти лет не должно беспокоить родителей, сообщил vostokmedia.com.

В данном возрастном периоде ребенок развивается во время игр. Он познает мир. Одеваться в костюмы животных и пародировать движения зверей — естественный этап взросления. Преимущество подобных игр в активном движении: дети становятся физически более сильными и выносливыми.

Родителям стоит беспокоиться, когда у ребенка стираются границы между игрой и реальной жизнью. Если сын или дочь воодушевляют свои игрушки или постоянно пребывают в образе животного, лучше обратиться за консультацией к специалисту. Кроме того, медик рекомендует пройти диагностику.

Врач Анастасия Горохова считает, что течение становится все более популярным из-за современных мультфильмов. Персонажи ведут себя как люди: ходят, разговаривают, едят. Дети копируют образ своих любимых мультипликационных героев.

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