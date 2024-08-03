Психолог Невеев назвал опасность движения фурри

Эксперт по религиозным культам Александр Невеев, назвал фурри и похожие увлечения опасной тенденцией в современной культуре. Об этом специалист рассказал RuNews24.ru .

Субкультура фурри предполагает подражание животным. Его делают более антропоморфным, часто придумывая уникальных героев.

Есть также похожее направление, неофициальный вид спорта, в котором люди перемещаются на четвереньках — квадробика.

«В последнее время мы наблюдаем тенденцию к «озверению» людей. Это связано с появлением таких субкультур, как, например, субкультура фурри или недавно распространившаяся в интернете квадробика. В этих субкультурах люди добровольно отказываются от своего человеческого облика и начинают подражать животным: они прыгают, бегают и ведут себя как животные. Эта тенденция, на мой взгляд, очень опасна, и поэтому я хотел бы обратить на нее внимание», — отметил спикер.

По мнению специалиста, некоторые дети могут слишком увлечься, а также оторваться от реальности. Ведь хобби не замещает реальную жизнь и учебу. Кроме того, фурри часто имеют лидера. «Вожаки» могут заставить делать подчиненных неприемлемые поступки

Ранее сообщалось, что в Госдуме подняли вопрос об опасности движения квадроберов и фурри.