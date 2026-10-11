Врач Хвостов рассказал, когда сахар становится по-настоящему опасным

Сколько сахара способно убить человека? Ответ на этот вопрос дал доктор медицинских наук, заместитель директора института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Хвостов, сообщил ТАСС.

По словам эксперта, смертельная доза для взрослого составляет 2-2,5 кг. Однако съесть столько сахара — ни в чистом виде, ни в составе сладких продуктов — человеку попросту не даст рвотный рефлекс. Организм сам остановит процесс задолго до критической отметки.

«Острая передозировка обычным сахаром через рот практически невозможна: теоретическая смертельная доза для взрослого составляет около 2-2,5 кг за один раз, но защитный рвотный рефлекс не позволит столько съесть», — сказал собеседник ТАСС.

Тем не менее расслабляться не стоит. Врач подчеркнул, что реальная опасность подстерегает людей с диабетом даже при употреблении умеренного количества сладкого. Кроме того, угрозу представляет быстрое внутривенное введение концентрированной глюкозы — такая процедура способна спровоцировать гипергликемическую кому.

Но самое важное предупреждение Хвостова касается не разовой смертельной дозы, а повседневных привычек. По его словам, куда более серьезный вред здоровью наносит регулярное превышение суточной нормы добавленного сахара, которая составляет 25-50 г. Именно систематическое переедание сладкого, а не единичный случай, ведет к ожирению и развитию диабета второго типа. Так что главная угроза кроется не в экстремальных сценариях, а в том, что мы едим каждый день.

«При отравлении у здорового человека в сознании достаточно прекратить прием сахара и пить воду, тогда как при потере сознания или у диабетика с признаками гипергликемии необходимо немедленно вызвать скорую», —подчеркнул эксперт.

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