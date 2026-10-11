Утопление котят и щенят: юрист предупредил об уголовной ответственности

Расправа над новорожденными котятами или щенятами способна привести человека на скамью подсудимых. Максимальное наказание за жестокое обращение с животными достигает пяти лет колонии. Такое разъяснение дал юрист Иван Курбаков в беседе с ИА Регнум.

Как пояснил специалист, случаи, когда люди топят котят или щенят, квалифицируются по ст. 245 УК РФ — «Жестокое обращение с животными». Санкция этой статьи предусматривает вплоть до лишения свободы на пятилетний срок.

«Однако необходимо понимать, что для квалификации деяния по этой статье недостаточно одного лишь факта гибели животного: требуется установить предусмотренные уголовным законом признаки, в том числе соответствующую цель причинения боли и страданий либо хулиганские или корыстные побуждения, а также наступление гибели или увечья», — заметил Курбаков.

Курбаков акцентировал: невозможность содержать новорожденных котят сама по себе не наделяет человека правом истязать их или самовольно отнимать у них жизнь. Цивилизованными вариантами решения проблемы юрист назвал поиск новых хозяев, передачу животных в приюты и волонтерские объединения, а также предупреждение нежелательного размножения.

«Само по себе желание избавиться от нежелательного потомства не является оправданием жестокости. Вместе с тем и в этом вопросе нельзя подменять юридический анализ эмоциональными оценками: необходимо установить конкретный способ действий, состояние животных, намерения лица и другие обстоятельства, имеющие значение для правовой квалификации», — указал Курбаков.

Что касается забоя сельскохозяйственной живности или птицы, автоматически под статью он не попадает. Однако, как заметил юрист, хозяйственное предназначение животного вовсе не означает, что ему дозволено причинять неоправданные мучения.

«Отсутствие достаточного количества воды и корма, систематическое причинение боли, содержание в условиях, угрожающих здоровью, ненадлежащий уход за больными или травмированными животными могут свидетельствовать о нарушении обязательных требований. При этом для определения конкретного состава правонарушения необходимо учитывать вид животных, характер нарушения, степень причиненного вреда, статус владельца и применимые ветеринарные нормы», — сообщил Курбаков.

Тем, кто стал свидетелем издевательства над животным, Курбаков рекомендовал прежде всего зафиксировать произошедшее. Затем следует обратиться в полицию либо в компетентный орган государственного ветеринарного надзора.

По информации издания, во вторник, 6 октября, очевидцы рассказали, что в Энгельсе из окна восьмого этажа дома № 1 по 1-му Студенческому проезду сбросили трех котят. По словам местных жителей, в августе 2025 года из той же квартиры выбросили кота и кошку. Очевидцы пытались спасти питомцев и доставили их в ветеринарные клиники, но оба животных погибли.

По данным издания, правоохранители установили, что котят сбросил 49-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Все три животных погибли от полученных травм.

Ранее сообщалось, что ветеринар предупредил об опасности игр с собакой в опавшей листве.