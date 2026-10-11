Тоннель под Беринговым проливом: Дмитриев призвал компанию Маска инвестировать проект

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на странице в соцсети выступил с инициативой, адресованной компании Boring Company, основанной американским предпринимателем Илоном Маском. По его мнению, настало время начать строительство тоннеля между Россией и США, сообщило РИА Новости.

«Пришло время для The Boring Company начать строить тоннель Путина-Трампа, который объединит Россию и США, Евразию и Америки», — написал Дмитриев на странице в соцсети.

В своей публикации Дмитриев также разместил примерную схему того, как мог бы проходить тоннель под Беринговым проливом. Это своего рода визуализация проекта, который в перспективе способен связать два континента.

По данным издания, еще в октябре 2025 года глава РФПИ говорил о возможности строительства межконтинентального тоннеля между Аляской и Россией с помощью технологий Boring Company. Уже тогда он приводил ориентировочные параметры будущего объекта. По его оценкам, для реализации замысла потребуется до $8 млн. Что касается сроков, то, как отмечал Дмитриев, построить тоннель можно менее чем за восемь лет.

Таким образом, нынешнее заявление можно рассматривать как развитие ранее озвученной идеи. Если проект получит поддержку, он может стать одним из самых масштабных инфраструктурных начинаний в истории отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что Маск согласился с Трампом и заявил о необходимости нового лидера для Украины.