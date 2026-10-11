Кулинарный блогер из Москвы Мария Филина стала победительницей международного конкурса красоты Ms. and Mrs. United Nations 2026 («Мисс и Миссис Организация Объединенных Наций»). 50-летняя россиянка заняла первое место в своей возрастной категории. Об этом ТАСС сообщили организаторы конкурса с российской стороны.

По данным издания, за корону боролись обладательницы титулов из разных уголков мира — Индонезии, Японии, Сингапура, Казахстана, Непала и ряда других государств. Программа конкурсной недели оказалась насыщенной: участниц ждали встречи с официальными лицами принимающей стороны, культурные и экскурсионные мероприятия, благотворительные и социальные акции, а также званые ужины, организованные в традициях стран-участниц. Кроме того, каждый день девушки проводили по три часа на репетициях финального шоу, которое состоялось в субботу, 10 октября.

«Выступала под номером 15, а стала первой! Меня переполняют эмоции, пока не могу поверить, что эта потрясающая конкурсная неделя, десятичасовые репетиции, незабываемые конкурсные этапы, экскурсии и официальные встречи позади, а в моей коллекции теперь есть лента и корона победительницы столь уважаемого конкурса красоты», — поделилась Филина первыми впечатлениями.

Победительница выразила благодарность организаторам с индийской и российской стороны, которые, по ее словам, окружили вниманием и заботой каждую участницу, чтобы независимо от результатов финала все они чувствовали себя королевами.

По информации издания, это уже вторая международная победа для Марии: в 2019 году в Болгарии она также победила в категории «Классик» на конкурсе «Миссис Вселенная». Вновь принять участие в международном конкурсе красоты Марию сподвигнул 50-летний юбилей. Своим примером она хотела показать всем женщинам «за 50», что этот возраст — не помеха для новых побед, в том числе на подиуме.

Ранее сообщалось, что 75-летняя Надежда из Химок забрала корону на конкурсе «Лучшая модель».