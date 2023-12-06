Врач-иммунолог Жемчугов: Слабость - первый признак микоплазменной инфекции

Опасность микоплазменной инфекции в том, что она приводит к воспалению легких. Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, на какие симптомы в первую очередь обращать внимание, информирует RT .

«Как правило, это воспаление перегородок между долями и дольками в легких в отличие от классической пневмонии, которая вызывает воспаление самой ткани», — объяснил корреспонденту RT Жемчугов.

Первый признак - это слабость. Многие проигнорируют этот симптом, что очень несерьезно по отношению к собственному организму. Лечить любое заболевание всегда проще на начальной стадии.

Кроме слабости, пациент иногда жалуется на легкое покашливание и субфебрильную температуру.

Ранее врач Роман Иванов рассказал, что пневмония отличается от гриппа и ОРВИ долгим инкубационным периодом. Эксперт отметил побочные явления и категорию людей, которые в зоне риска заболеть в первую очередь.