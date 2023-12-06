Врач Иванов назвал главное отличие пневмонии от гриппа или ОРВИ

Пневмония отличается от гриппа и ОРВИ большим инкубационным периодом. В среднем он длится около двух недель, но и иногда и целый месяц. Такими данными поделился врач Роман Иванов, информирует RT .

Врач пояснил, почему чаще всего микоплазменной пневмонией заболевают дети или персонал школьных и дошкольных учреждений. Дело в том, что основной способ заражения - воздушно-капельный. В детских заведениях у детей и сотрудников всегда слишком близкий контакт друг с другом.

Одно из неприятных побочных действий заболевания - на протяжении длительного периода человек кашляет. Беспокоит именно надсадный кашель, который сопровождается незначительным выделением мокроты.

При плохом самочувствии эксперт лаборатории «Гемотест» призывает обращаться за помощью к медикам.

«В целом у атипичных пневмоний отмечается более легкое течение с менее выраженной симптоматикой. Кроме того, при микоплазменной пневмонии на коже может появиться сыпь. В клинической картине могут преобладать жалобы на расстройство пищеварения, ноющие боли в мышцах, головную боль и нарушение сна», — подчеркнул собеседник RT.

Заболевание легко вылечить. В редких случаях развиваются побочные действия. В зоне риска люди с хроническими заболеваниями.

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