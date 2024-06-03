Врач-инфекционист Батаев рассказал, чем можно заразиться при купании в водоеме

Врач-инфекционист Евгений Батаев предупредил, что даже в водоеме с прозрачной водой можно заразиться инфекционными болезнями, сообщает NewsNN .

Основная причина распространения заболеваний — в испражнениях животных и птиц. На личинок паразитов птиц и млекопитающих у человека может развиться аллергическая реакция. В народе ее проявления называют «зудом купальщика».

Инфицированные животные при мочеиспускании могут заразить воду лептоспирозом — бактериальная инфекция. При контакте с кожей может развиться ряд кожных инфекций, как грибковых, так и бактериальных. При попадании воды в уши, нос или горло, возникают инфекции этих органов. Также легко заразиться кишечными инфекциями: норовирусом, сальмонеллезом и ротавирусом.

Эксперт рекомендует не купаться в местах, где такой вид отдыха запрещен. После водных процедур обязательно принимать душ с мылом. Важно следить, чтобы вода не попадала внутрь организма.

Врач Вера Сережина также призвала не глотать воду из озер и прудов.

«При купании можно не заметить, как в рот попадет небольшое количество воды с возбудителями кишечных инфекций, которые присутствуют в разной степени во всех водных источниках. Это возбудители дизентерии, сальмонеллеза, кишечная палочка и даже холерный вибрион, которые вызывают тошноту, рвоту, жидкий стул и повышение температуры тела», — добавила Сережина.

Эксперт отметила, что птицы могут заносить в водоемы яйца гельминтов. Вера Сережина перечислила четыре правила для отдыхающих в любом регионе России:

Не ходить босиком по песку.

Вытираться личным полотенцем.

Принимать душ после отдыха на пляже с мочалкой и антибактериальным гелем.

Не купаться там, где установлен запрещающий знак.

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