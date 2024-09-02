Врач-инфекционист Ласеева рассказала, как укрепить иммунитет школьника

Врач-инфекционист научного центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Мария Ласеева рассказала, как укрепить иммунитет школьника в преддверии осенне-зимнего периода, сообщила prmira.ru.

Эксперт отметила важность комплексного подхода. В первую очередь родители должны провести профилактическую беседу. Важно напомнить, что перед едой и после прогулки необходимо мыть руки, делиться с одноклассниками принесенной в школу едой не стоит. У ребенка должны лежать в портфеле влажные салфетки и платок. Стоит позаботиться и о полезном перекусе: орехи, фрукты и обязательно вода.

Дом рекомендовано содержать в чистоте: ежедневная влажная уборка, своевременная чистка кондиционеров и увлажнителей воздуха. Эксперт Мария Ласеева также напомнила о важности психологического спокойствия детей, ведь стресс провоцирует различные болезни.

«Так важно создать в семье благожелательную атмосферу, оказывать ребенку психологическую поддержку, помогать плавно после каникул войти в учебный процесс, не повышать голос и не ругать за оценки», — рассказала врач Ласеева.

От стресса ребенка можно оградить, если помочь ему выстроить правильный режим дня. Школьник должен спать не менее восьми часов в день, проводить время на свежем воздухе, активно играть, почаще отказываться от гаджетов, заниматься спортом.

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