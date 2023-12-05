Рак языка: Врач Габриянчик рассказал, как выявить болезнь самостоятельно

Своевременно выявить рак необходимо для того, чтобы вылечить болезнь и не допустить летального исхода. Пластический хирург, врач-исследователь Марк Габриянчик рассказал, какие симптомы свидетельствуют о раке языка, сообщает newizv.ru .

Язык легко осмотреть самостоятельно, поэтому человек может понять о проблемах до обращения к доктору. Часто во рту появляется рана, которая длительное время не заживает. Можно заметить припухлость или уплотнение. Иногда болезнь сопровождается кровотечением и болью.

К другим симптом относят: кашель, потерю веса, боль в горле или ухе, першение, изменение голоса. Нередко возникает ощущение инородного тела во рту. Если есть один из симптомов, то Марк Габриянчик рекомендует записаться на прием к врачу.

«Первым его может заметить стоматолог, другой врач или же сам пациент, поскольку эту часть языка легко увидеть и осмотреть.», - отметил Марк Габриянчик

В зоне риска люди, которые курят и употребляют спиртные напитки. Согласно данным статистики, рак языка чаще обнаруживают у тех людей, в организме которых присутствует вирус папилломы. Выявить его можно при помощи лабораторных исследований.

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