Губернатор Вологодской области обвинил владельцев алкомаркетов в алкогольном терроризме

Владельцы алкомаркетов являются соавторами алкогольного терроризма и демографического кризиса в стране, заявил в интервью РБК губернатор Вологодской области Игорь Филимонов.

По его словам, утверждать, что Россия не пьет — противоречить здравому смыслу и статистике различных ведомств, отметил он.

Так глава региона прокомментировал заявление совладельца «Красного & Белого» Сергея Студенникова о якобы трезвости россиян.

Распространение доступности алкогольных напитков через алкомаркеты — это содействие демографическому кризису, увеличению объемов потребления и, следовательно, росту числа преступлений, считает Филимонов.

В начале марта в Вологодской области вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00.

Ранее сообщалось о том, что россиянин угрожал взорвать магазин из-за отказа в продаже алкоголя.