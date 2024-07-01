Врач-нарколог Новиков: взрывы вейпов приводят к госпитализации детей

Специалист отмечает, что курение вейпов негативно отражается на здоровье. Многие устройства изготовлены без какой-либо лицензии. Нередкие случаи, когда вейпы взрываются в руках детей во время курения. Итог — госпитализация. Чаще всего поражаются органы ротовой полости, на лице и руках остаются ожоги.

«Также в каждом вейпе есть картридж, отсек, в который наливают жидкость для вейпинга, устройство испарения, которое производит горячий пар. Из-за высокой температуры пара можно легко получить ожоги дыхательной системы», — делится врач-нарколог Новиков в видео медучреждения.

В состав жидкости для вейпов входят глицерин с пропиленгликолем, которые при нагревании выделяют новое вещество — формальдегид. Его активно используют патологоанатомы, потому что химический элемент позволяет телу покойника сохранится как можно дольше до погребения. Кроме того, синтезируется акролин — не менее опасное вещество, обладающее токсическими свойствами. Оно может привести к летальному исходу.

Доктор отметил, что курение вейпов провоцирует множество заболеваний, большая часть из которых не поддается лечению. Эксперт рекомендует родителям следить за своими детьми, чтобы узнать о курении вейпов как можно раньше. Обращать внимание стоит на такие признаки:

На одежде или в комнате остается сладкий едкий запах.

Подросток стал чаще просить карманные деньги.

На вещах ребенка часто появляются жирные пятна.

Ребенок стал чаще ходить гулять или же находить причины, чтобы выйти ненадолго из дома.

В доме появились новые зарядные устройства, которых ранее у ребенка не было.

Ранее мы сообщали, что глава ЦРПТ Дубин заявил о снижении цен на вейпы в 2024 году.