Глава ЦРПТ Дубин заявил о снижении цен на вейпы в 2024 году

Сигареты в РФ стоили почти столько же в 1-м квартале текущего года, сколько и в предшествующем, а вейпы за данный промежуток времени подешевели на 6%, заявил глава Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин на ПМЭФ в субботу, 9 июня. Его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Дубин указал на то, что цены на табачную продукцию ведут себя разнонаправленно в России. Он подчеркнул, что цены на сигареты практически не изменились в период с 4-го квартала 2023 года по 1-й квартал 2024-го. Стоимость стиков увеличилась на 4%, добавил он. В то же время, цены вейпов, наборот, упали на 6%, сообщил глава ЦРПТ.

В случае с парфюмерией, рассказал Дубин, за тот же период в цене выросли почти все товарные позиции. Исключением стал только одеколон, добавил Дубин, сообщив, что он подешевел почти на 8%.

Ранее кардиолог Кондрахин предупредил, что пристрастие к вейпам может спровоцировать фиброз легких.