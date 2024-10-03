Врач назвал болезни, с которыми россиян не берут в армию

Ростовский медик назвал заболевания, с которыми россиян не допустят к службе в армии, сообщила rostovgazeta.ru.

В 2023 году правительство России определило перечень заболеваний, которые не позволят гражданам служить в армии. В указе отмечено, что хронические болезни — повод для отказа призывнику. Медик обратил внимание, что речь идет не обо всех случаях. Если болезнь вылечить невозможно, то россиянина не призовут.

«Это такие хронические заболевания, которые никуда не денутся. Исцелиться от них нельзя, можно лишь добиться ремиссии. Но ремиссии сопровождаются обострениями. Поэтому такого человека отправлять в армию нельзя. При смене обстановки, росте нагрузок, стрессе, эти болезни обостряются», — делится информацией доктор.

Однако распространенные патологии, например, гастрит и колит, к данной категории не относятся.

На срочную службу не возьмут человека, у которого сколиоз более 17 градусов, ожирение или серьезные травмы. Медики также проверят состояние кожи. Если человек страдает псориазом или экземой, то в армию его не примут.

В некоторых случаях призывнику могут дать отсрочку, чтобы он занялся своим здоровьем. Например, определенные нарушения зрения или стоматологические проблемы можно устранить. В перечень заболеваний, запрещающих службу в армии, входят следующие: ВИЧ-инфекции, врожденный сифилис, злокачественные новообразования, бронхиальная астма, эпилептические приступы, сосудистые заболевания мозга, шизофрения, умственная отсталость, психические расстройства и эндогенные психозы. Кроме того, не призовут инвалидов.

Ранее сообщалось, что Кремль перенаправил Минобороны РФ вопросы о призывниках в приграничье.