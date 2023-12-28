Врач рассказала об оптимальном количестве выпитого шампанского на Новый год

Во время празднования Нового года женщинам стоит выпивать лишь 2 небольших бокала шампанского. Мужчинам можно выпить немного больше, но превышение данной нормы навредит организму, увеличив нагрузку на печень и спровоцировав повреждение в мозге. Соответствующее заявление сделала врач-диетолог Татьяна Залетова в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Врач рассказала, что в вопросах «безопасного алкоголя», женский лимит составляет 2 стандартные дозы, а для мужчин – 3. Она уточнила, что за такую дозу считается 10 грамм чистого спирта. Переводя на шампанское – это 200 миллилитров и 300 миллилитров для женщин и мужчин соответственно, объяснила она.

Диетолог предупредила, что при превышении данной нормы, алкоголь начинает вредить организму: возникнет нагрузка на печень и запустится процесс повреждения нейронов в головном мозге.

Залетова также посоветовала отдавать предпочтение сухому алкоголю, потому что в нем меньше сахара и калорий. Более того, он оказывает замедленное воздействие на человека, заключила она.