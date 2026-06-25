Синоптики спрогнозировали дождь и до +21 градуса в Подмосковье 25 июня

Жителей Москвы и Подмосковья в четверг, 25 июня, ждет облачная погода с прояснениями. В отдельных районах возможны непродолжительные дожди, следует из прогноза Гидрометцентра.

В Московской области днем прогнозируется от +16 до +21 градуса. Ночные значения в исходном прогнозе указаны не полностью.

В Москве дневная температура составит от +18 до +20 градусов. Ночью воздух остынет примерно до +9 градусов.

Ветер будет северо-западным, со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается в пределах 745–746 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ожидаются дожди до 8 мм и ветер до 14 м/с.