Названы категории россиян с правом на досрочную пенсию в 2027 году

В России в 2027 году не ожидается массового назначения страховых пенсий по старости. Такая ситуация связана с графиком поэтапного повышения пенсионного возраста, сообщила ТАСС лектор общества «Знание», доцент, кандидат юридических наук заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА Елена Гринь.

По ее словам, аналогичный период уже наблюдался в 2025 году: очередная возрастная группа в 2027-м еще не достигнет установленного законом возраста для оформления выплат на общих основаниях.

При этом отсутствие массового выхода на пенсию не означает прекращения назначений. В течение года продолжат оформлять досрочные выплаты для граждан, имеющих соответствующее право. В их числе многодетные матери, сотрудники вредных производств, жители районов Крайнего Севера и другие льготные категории.

Кроме того, пенсию смогут получить россияне, которые приобрели такое право ранее, но по каким-либо причинам не обращались за ее назначением.

Повышение пенсионного возраста в России проводится с 2019 года. Переходный этап должен завершиться в 2028 году. После этого мужчины 1963 года рождения смогут оформить пенсию в 65 лет, а женщины 1968 года рождения — в 60 лет.

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