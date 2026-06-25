Сенатор предложил включить защиту от мошенников в «Разговоры о важном»

Сенатор от Ульяновской области, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложил усилить в школах профилактику телефонного и интернет-мошенничества. По его мнению, соответствующие темы следует регулярно обсуждать на «Разговорах о важном», уроках ОБЗР и других воспитательных занятиях. Об этом он сообщил ТАСС .

Инициатива прозвучала после случая на железной дороге: в июне 2026 года 15-летний подросток, как сообщалось, под влиянием неизвестного, назвавшегося представителем силовых структур, поджег трансформаторную подстанцию. Позднее ему предъявили обвинение в теракте.

Гибатдинов считает, что детям необходимо объяснять базовые правила цифровой безопасности. В частности, школьники должны знать, что нельзя передавать посторонним коды из СМС, данные банковских карт и деньги, а также выполнять указания незнакомцев, поступающие по телефону или через мессенджеры.

Сенатор отметил, что злоумышленники все чаще воздействуют на несовершеннолетних с помощью запугивания, угроз и психологических манипуляций. По его оценке, повышение цифровой и правовой грамотности учащихся должно стать частью системы безопасности наряду с изучением ПДД и правил поведения при чрезвычайных ситуациях.

Ранее в Красногорске установили личности подростков после нападения на мужчину.