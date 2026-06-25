Число дипломов-стартапов в России выросло на треть за год

Российские студенты все чаще выбирают создание собственного бизнеса в качестве формата дипломной работы. В 2026 году в конкурсе «Стартап как диплом» участвуют более 1,2 тысячи человек из 65 регионов страны — это на 33% больше, чем годом ранее, рассказали « Газете.Ru » в оргкомитете всероссийского конкурса «Стартап как диплом».

По сравнению с первым годом проведения конкурса число желающих подготовить диплом в виде стартапа увеличилось на 123%. Рост интереса связывают с развитием студенческого предпринимательства и стремлением выпускников создавать технологические решения еще во время учебы.

Замглавы Минобрнауки Ольга Петрова отметила, что поддержка молодежных инициатив помогает готовить новое поколение технологических предпринимателей. По ее оценке, в будущем именно такие специалисты будут влиять на конкурентоспособность страны и ее технологическую самостоятельность.

Участники конкурса разрабатывают проекты в сферах медицины, образования, робототехники, промышленной цифровизации, сельского хозяйства и пищевой индустрии. Так, команда из Свердловской области представила сервис речевой аналитики для клиник с распознаванием голоса и ИИ-помощником. Система анализирует обращения пациентов и помогает выявлять слабые места в работе медорганизаций.

Студенты из Вологодской области создали автономного робота для животноводческих ферм. Он способен круглосуточно пододвигать корм и добавлять витаминные смеси, что, по расчетам авторов, позволит сократить потери и повысить продуктивность хозяйств.

Команда из Челябинской области разработала сюжетную игру по мотивам русской литературы. Действие проекта разворачивается в Сибири конца XVIII века, а знакомство с творчеством классиков проходит через игровые механики. Часть студенческих проектов уже тестируется у первых заказчиков и готовится к выходу на рынок.

Ранее сообщалось, что ученые приблизились к абсолютному нулю на МКС.