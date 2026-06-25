Ученые предупредили об опасности антибиотиков «на всякий случай»

Исследователи предупредили, что назначение антибиотиков без подтвержденной бактериальной инфекции может способствовать распространению микроорганизмов, устойчивых к лечению. Работа опубликована в журнале Clinical Microbiology and Infection (CMI).

Авторы признали, что профилактический прием антибактериальных препаратов в отдельных случаях необходим и способен предотвратить тяжелые последствия. Однако они указали, что подобную практику все чаще применяют без достаточных оснований. Это воздействует на микрофлору и создает условия для отбора бактерий, не чувствительных к лекарствам.

В исследовании проанализированы несколько сценариев превентивного использования антибиотиков: при вирусной пневмонии, после риска заражения отдельными инфекциями, для предупреждения кишечных заболеваний и при контакте со стрептококковой инфекцией. В одном из случаев, приведенных авторами, для предотвращения одного заболевания препараты требовалось назначить примерно 580 здоровым людям.

Ученые считают, что подход «на всякий случай» нуждается в пересмотре. Антибиотики, по их мнению, следует использовать только при доказанной пользе, выбирать средства узкого спектра и сокращать курс до минимально необходимого.

Авторы подчеркнули, что устойчивость бактерий к препаратам остается одной из серьезнейших угроз для системы здравоохранения. Сохранение действия уже существующих антибиотиков, как отмечается в работе, имеет не меньшее значение, чем создание новых лекарств.

Ранее стало известно, почему ИИ-проект не имеет фиксированной сметы.