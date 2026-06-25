Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи с учащимися гимназий и техникумов восточной части страны заявил, что Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) является лучшим дипломатическим вузом в мире, пишет ТАСС . Видеозапись его выступления была опубликована в социальной сети Facebook*.

Фицо отметил, что в ГДР и в бывшем Советском Союзе существовали хорошие высшие учебные заведения. Особо он выделил МГИМО, назвав его государственным институтом международных отношений и подчеркнув, что он считается лучшим дипломатическим вузом в мире. Премьер вспоминал о возможностях обучения словацкой молодежи за рубежом в период строительства развитого социализма в Чехословакии, приводя московский вуз как пример высокого уровня образования.

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*Facebook принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.