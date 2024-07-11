Врач Шипулина рассказала, как нельзя удалять клеща

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Шипулина рассказала, как ни в коем случае нельзя удалять клеща в домашних условиях, сообщает 56orb.ru . Эксперт перечислила, какие опасные болезни были выявлены у насекомых, которые приносили жители Оренбургской области в лабораторию. Игнорирование клеща на теле может привести к летальному исходу.

Чтобы россияне понимали важность правильного извлечения клещей из кожи, кандидат медицинских наук Ольга Шипулина поделилась статистическими данными.

«По данным лаборатории «ЛабКвест» за 2024 год, носителями инфекций оказались 23,9% клещей, которых принесли к нам на анализ. Из них 13,22% переносили болезнь Лайма, 1,72% — гранулоцитарный анаплазмоз человека, 0,57% — моноцитарный эрлихиоз. Переносчиков клещевых пятнистых лихорадок выявлено 6,67%, Переносчиков микст-инфекций — 1,72%», — сообщает Ольга Шипулина.

Эксперт перечислила, что делать с клещом категорически запрещено:

выдергивать (головка и хоботок насекомого останутся в ране);

надавливать (в кровь человека поступит большее количество яда);

прижигать и обрабатывать химическими веществами (из-за невозможности дышать у клеща начнется рвота, которая попадет в кровь человека);

касаться руками (клещ присосется к пальцам).

Клеща извлекают круговыми движениями. Вокруг него натягивают нить. Извлечение производят пинцетом.

«Аккуратно тяните нитку вверх под углом в 90 градусов и раскачивая ее медленно в разные стороны, вращающими движениями вытаскивайте паразита», — рассказала врач клинической лабораторной диагностики.

Если клещ вышел из кожи полностью, его помещают в любую емкость и относят в лабораторию. Если на коже осталась черная точка, незамедлительно обращаются в больницу. Место, где был клещ, надо обработать антисептиком. После попадания яда в кровь важно в первые 72 часа принять специфический иммуноглобулин. Важно понимать, что человек должен сам обратиться к медикам, если в лаборатории выявили, что клещ инфицированный. От клещевого энцефалита рекомендовано вакцинироваться.

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