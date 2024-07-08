Подмосковные ветеринары спасли пони Рапунцель, которую укусил клещ

Специалисты Красноармейской участковой ветеринарной лечебницы спасли пони Рапунцель, которую укусил клещ. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За помощью ветеринаров обратилась хозяйка животного. Женщина рассказала, что лошадка стала вялой и начала отказываться от еды.

Врачи провели обследование и установили, что пони была укушена клещом-переносчиком пироплазмоза. Животному провели инфузионную терапию, назначили антибиотики и противоклещевой антидот.

Пироплазмоз — очень опасное для животных заболевание, которое может привести к летальному исходу. Его основные симптомы — вялость, слабость в задних лапах, рвота, повышенная температура тела, изменение цвета мочи и слизистых.