Врач-терапевт Гречухина рассказала, почему грибы быстро портятся

Наличие белка и становится причиной того, что грибы быстро портятся. Важно не игнорировать общеизвестные правила. В день сбора обязательно рассортировать грибы: несъедобные и дряблые убирают в сторону. Также проверяют, чтобы в лукошко случайно не попали ядовитые виды.

«Не знаешь гриб — не бери!» — рекомендует врач-терапевт Прокопьевской городской больницы Надежда Гречухина.

Важно правильно обрабатывать грибы. В первую очередь урожай очищают от земли. Затем тщательно промывают в проточной воде. Перед отвариванием грибы замачивают в воде. Во время термической обработки все вредные вещества испарятся. Грибы можно будет использовать для приготовления различных блюд.

Эксперт напомнила, что большое значение имеет место, где собирали грибы. Желательно найти полянку, которая на большом расстоянии расположена от населенных пунктов, магистралей и дорог. Если человек не разбирается в разновидностях грибов, то от самостоятельного сбора лучше отказаться.

«Следуйте этим простым правилам и будьте здоровы», — добавила Надежда Гречухина.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья напомнили о запрете на сбор краснокнижных грибов.