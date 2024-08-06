Жителям Подмосковья напомнили о запрете на сбор краснокнижных грибов

В Министерстве экологии и природопользования Московской области напомнили об ответственности, которая грозит за сбор грибов, которые занесены в Красные книги региона и страны.

В Красной книге региона числится двадцать семь видов грибов. Два из них также занесены в Красную книгу РФ — это саркосома шаровидная и спарассис курчавый.

Если гриб занесен в Красную книгу страны, за его сбор или уничтожение могут оштрафовать. Размер штрафов составляет 2,5-5 тысяч рублей для граждан, 15-20 тысяч рублей для должностных лиц, от полумиллиона до миллиона рублей для юрлиц.

Штрафы за сбор и уничтожение грибов из Красной книги Подмосковья следующие: от тысячи до трех тысяч рублей для граждан, 20-30 тысяч рублей для должностных лиц, 50-100 тысяч рублей для юрлиц.