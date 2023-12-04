Врачи нескольких стран заявили о росте заболеваемости пневмонией среди детей

Китайские, датские, французские и нидерландские врачи сообщают о резком росте заболеваемости пневмонией при помощи детей, которая вызвана бактерией Mycoplasma pneumoniae. Всплеск также был зарегистрирован в Соединенных Штатах, в штате Огайо. Об этом сообщил американский телевизионный канал CNN .

Как сообщают журналисты со ссылкой на представителей штатного здравоохранения, в округе Уоррен наблюдается более высокий уровень заболеваемости среди детей: за последние 4 месяца было зарегистрировано более 140 случае заболеваний. В сюжете также уточняется, что бактерия может провоцировать вспышки заболеваемости каждые 1-3 года.

Эксперты в беседе с телеканалом сообщили о том, что ожидают еще большее повышение заболеваемости в некоторых сезонах, а также тяжелый год в этом плане для Соединенных Штатов и Европы.