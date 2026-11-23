Светлана Лобода извинилась на русском языке за сорванный концерт в Париже, где перед началом выступления пропало электричество, о чем сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, зрителям пришлось столкнуться с целой чередой неприятностей: часть слушателей приехала на площадку «Зенит» на автобусах из соседних стран Европы. Поклонники рассказали, что их долго не запускали в зал, из-за чего они два часа провели под дождем, а в итоге вместо полноценного шоу услышали лишь извинения со сцены.

Как передает SHOT, сама артистка объяснила срыв техническими неполадками на площадке: команду пытались наладить работу с раннего утра, но не функционировало буквально все — свет, звук, экраны и занавес, а пол оказался в дырах, небезопасных для танцев. Пока за спиной певицы возились со шторами, она призналась, что сталкивается с подобным впервые, и извинилась перед публикой.

Несмотря на то что Лобода уехала из России весной 2022 года, она по-прежнему выпускает песни на русском языке — ее свежий трек вышел 26 февраля — и в основном ведет на нем свои соцсети, что подтвердил корреспондент РИА Новости.

Светлана Лобода — певица и автор песен, получившая широкую популярность после работы в группе «ВИА Гра». Среди ее известных треков — «Твои глаза», «Случайная», «К черту любовь», «Родной» и «SuperSTAR», а в 2013 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины.