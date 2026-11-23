Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса подозревают в хищениях средств, о чем сегодня сообщил источник ТАСС .

По предварительным сведениям, с задержанным главой региона уже проводят следственные действия, однако конкретные эпизоды, в которых фигурируют хищения средств, пока не раскрываются. Информация появилась 23 ноября со ссылкой на собеседника агентства.

Тем временем в интернете начали строить версии о возможной связи дела со злоупотреблениями при исполнении государственных контрактов на дорожный ремонт. Сообщается также, что задержание прошло в Москве.

Поездка губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, как сообщил министр информполитики региона, в Москву была плановой.

В то же время официальных подтверждений пока нет.