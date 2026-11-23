Ляйсан Утяшева и Павел Воля отметили 14-ю годовщину брака совместными кадрами и признаниями, о чем гимнастка рассказала в своей публикации. Пост сопровождался пикантной фотогрфией, передает The Voice .

Звезды телевидения отпраздновали «агатовую свадьбу» серией снимков, сделанных во время поездки по Италии. На одном из кадров 41-летняя экс-гимнастка позировала обнаженной на кровати в гостиничном номере, а 47-летний шоумен в черной футболке обнимал ее, прикрывая своим телом. Другие фотографии запечатлели супругов на фоне морского побережья и живописных улочек курортного города.

Поясняя смысл даты, Утяшева отметила, что 14 лет совместной жизни называют «агатовой свадьбой», а сам полудрагоценный камень со сложным узором символизирует мудрость, зрелость, крепость союза и умение вместе проходить разные жизненные этапы. По ее словам, это уже не просто романтическая история, а целая жизнь со своими переменами, решениями, открытиями и не всегда предсказуемыми узорами, которые делают отношения уникальными. Гимнастка назвала супруга «агатом моей жизни» и поблагодарила его за 14 лет рядом.

Публикация собрала множество откликов. Актриса Агата Муцениеце отшутилась, заметив, что даже не знает, что сказать, но остается рядом, а участница «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили пожелала паре любви и защиты от бед. Подписчики также осыпали супругов комплиментами за открытость, смелость и гармонию.

Утяшева и Воля состоят в браке с 2012 года и работают вместе не только в кадре — помимо «Шоу Воли», они ведут реалити-проекты на ТНТ. Пара растит двоих детей: 13-летнего Роберта и 11-летнюю Софию, которые родились в частной клинике в Майами.