За неделю с 16 по 22 ноября 2026 года больше всего военнослужащих Вооруженных сил Украины потеряли из Винницкой области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным официальных источников, за указанный период подтверждена смерть 31 военнослужащего ВСУ из Винницкой области. Таким образом, именно этот регион стал лидером по подтвержденным потерям среди всех областей Украины за прошедшую неделю.

Уточняется, что в статистику вошли только официальные потери. Пропавшие без вести бойцы ВСУ в ней не учитывались, поэтому реальное число потерь может быть выше.

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