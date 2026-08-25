Врачи сказали «нет»: пьяный россиянин набросился на персонал стоматологической клиники

В Кемерове ночной визит в стоматологическую клинику обернулся для одного из пациентов не лечением, а встречей с силовиками, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, мужчина обратился к врачам с жалобой на острую зубную боль. Медперсонал заподозрил, что пациент находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Прием решили отложить до утра, когда он сможет адекватно воспринимать медицинские манипуляции и рекомендации.

По информации издания, решение медперсонала вызвало у мужчины бурную негативную реакцию. Он начал громко выражаться нецензурной бранью, кидаться на сотрудников клиники и пугать других пациентов, находившихся в коридоре.

«Мужчина не согласился с решением медработников, стал вести себя агрессивно», — подтвердили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Врачи, опасаясь за свою безопасность и безопасность окружающих, вызвали вневедомственную охрану. Прибывшие на место бойцы оперативно задержали буйного пациента, скрутили и вывели из здания. Дебошира сразу передали полицейским для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности за грубое нарушение общественного порядка.

Ранее сообщалось, что в Прокопьевске мужчина вместо работы ушел в алкогольный запой.